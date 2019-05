Turismo, la risorsa extra-alberghiera: un convegno in Cna

Lunedì 27 maggio, dalle ore 20.30, presso la Sala Mosaico della Cna di Ravenna in viale Randi 90 si terrà l'assemblea fondativa di Host in Ravenna, il gruppo locale di host (Airbnb e altre piattaforme di condivisione web), b&b, titolari di appartamenti per affitti brevi e protagonisti della ricettività relazionale che organizza, aiuta nel rispetto delle regole e dà maggiore dignità a questa forma di turismo.

L’evento, "Turismo: la risorsa extra-alberghiera - professionalità, legalità, sviluppo dell'offerta", sarà introdotto dalla relazione di Nevio Salimbeni, responsabile di Cna Turismo e Commercio Ravenna. Oltre a property managers, host Airbnb, b&b, r&b, rappresentanti di campeggi e di altre strutture extra-alberghiere, interverranno Andrea Corsini, assessore al Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna e Giacomo Costantini, assessore al Turismo, Coordinamento Eventi e Smart City del Comune di Ravenna. Le conclusioni saranno affidate a Laura Sillato, presidente di Cna Turismo e Commercio Ravenna. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.