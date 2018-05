Turismo, un convegno di Cna su "Le esperienze di Airbnb"

Si terrà lunedì, dalle 14.30 alle 17.30, nella sede della Cna di Ravenna in viale Randi 90, l’evento “Le esperienze di Airbnb. Cosa sono e come organizzarle”, sulla base dell’accordo Cna e Airbnb. Durante l’incontro verranno presentate le caratteristiche che devono avere “le esperienze” da offrire ai turisti sul portale www.airbnb.com/cna, per essere accettate e per avere successo. Ampio spazio sarà dedicato alle informazioni e alle domande dei presenti. Saranno presenti Nicole Mandelli, specialista Esperienze Airbnb; Nevio Salimbeni ed Elisa Muratori, rispettivamente responsabili di Cna Turismo Ravenna ed Emilia Romagna.

“Le esperienze reali sono l’elemento che oggi i turisti guardano con maggiore attenzione quando scelgono la località di vacanza e di viaggio – afferma Laura Sillato, albergatrice e portavoce di Cna Turismo & Commercio – e Ravenna deve porsi all’avanguardia per la capacità di offrirsi come meta dove vivere esperienze reali, inattese, profonde, legate alla bellezza del territorio, a itinerari culturali e artistici inattesi, all’artigianato artistico o a quello legato al vino e al cibo, al racconto e alla visione di storie che parlano di emozioni e tradizioni lontane, al divertimento basato su esperienze dirette”. “Grazie all’accordo di Cna con Airbnb – prosegue Sillato – queste esperienze potranno essere offerte anche dal grande portale californiano in tutto il mondo e fornire nuove motivazioni di visita verso il nostro territorio e un maggiore utilizzo delle strutture ricettive, di ristorazione e di commercio”.

“L’accordo nazionale Cna/Airbnb è un buon viatico che parte proprio da un’intuizione della Cna di Ravenna che, su questo tema delle esperienze per il turismo, lavora ormai da anni - dichiara Nevio Salimbeni di Cna Turismo, componente della cabina di regia di Destinazione Turistica Romagna -, ma è evidente che non può essere l’unico elemento da muovere. Occorre inserire anche nel resto della filiera turistica più contenuti esperienziali e nuovi prodotti; per farlo bisogna crescere come località: lo devono fare gli stessi soggetti di queste esperienze, non accontentandosi più di una semplice testimonianza una tantum ma diventando essi stessi protagonisti di offerte reali, promuovibili nel mondo e acquistabili”.

“Per questo proporremo alla Regione - conclude Salimbeni - un progetto in quattro fasi (ricerca buone pratiche nel mondo, analisi delle “esperienze” già esistenti in Romagna, formazione all’accoglienza e all’organizzazione per questi nuovi soggetti, messa a disposizione dei prodotti alla filiera turistica) che potrebbe segnare una svolta nella nostra offerta turistica”.