Un magazine dedicato ai social per l'impresa: l'assessore incontra i giovani imprenditori

Migliorare la comunicazione sui social media e veder crescere la propria attività o impresa. Le strategie sono importanti e un gruppo di giovani ravennati ha creato un’azienda specializzata nella comunicazione social e realizzato "Social Story Magazine", il primo magazine in Emilia-Romagna dedicato al mondo dei social network. Una rivista rivolta a imprenditori e appassionati con tutorial, metodi e tecniche inerenti a: Facebook, Instagram, Linkedin e molto altro. La distribuzione partirà da Ravenna per poi allargarsi in tutta la regione Emilia-Romagna. Il progetto nasce dall'agenzia di Comunicazione Misurabile Social Story con sede a Ravenna e Venezia.

L’assessore alla Smart city, Giacomo Costantini, li ha incontrati e si è complimentato per il loro dinamismo. “La web economy – ha detto - sta incentivando la crescita di nuove professionalità e competenze. Questa azienda di giovani del nostro territorio è un’esperienza che porta valore a Ravenna in un settore in continua crescita e sul quale è importante continuare a rafforzare e divulgare le competenze digitali per le nostre imprese. Per questo faccio a loro il mio miglior in bocca al lupo, affinché siano una ricchezza per la nostra città”.