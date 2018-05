Un aiuto alle piccole-medie imprese: la rete di supporto compie dieci anni

In 10 anni più di 2,6 milioni di imprese a livello globale, di cui oltre 238.000 in Italia, hanno usufruito dei servizi di Enterprise Europe Network – Een, la più grande rete di supporto alle Pmi a livello mondiale. Istituita nel 2008 dalla Commissione europea, Een è nata con una missione chiave in Europa: aiutare le piccole e medie imprese a innovare, crescere e internazionalizzarsi.

Da 10 anni Een offre un’assistenza gratuita a tutto campo alle Pmi: dall’analisi e la gestione dell’innovazione, ricerca partner a livello internazionale, alla consulenza in tema di supporto tecnologico, brevetti e informazioni puntuali su programmi, finanziamenti, bandi di gara della Ue. Presente in più di 60 paesi, con 3.000 esperti, la rete opera attraverso oltre 600 punti di contatto, di cui 55 in Italia. Nel nostro paese i rappresentanti della rete, attivi con servizi specialistici alle imprese in modo capillare sul territorio, sono costituiti da camere di commercio, associazioni imprenditoriali (tra cui Confindustria, Cna, Confcommercio, Confesercenti), agenzie di sviluppo, centri di ricerca (quali Cnr, Enea, Apre) università, parchi tecnologici, autorità locali. Een offre gratuitamente alle Pmi e alle organizzazioni che con esse collaborano, quali università e centri di ricerca, una gamma di servizi gratuiti, integrati e personalizzati allo scopo di accrescerne competitività e innovazione, e valorizzare i risultati della ricerca. Een svolge inoltre un ruolo importante nell’individuazione di partner a livello internazionale per intese di carattere commerciale, tecnologico e di ricerca, tramite la propria vasta banca dati e grazie al calendario di eventi e missioni imprenditoriali che hanno visto la presenza nel decennio di oltre 231mila aziende, per un totale di oltre 700mila incontri "one to one".