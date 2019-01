Un aperitivo "social": due serate dedicate alla promozione delle aziende

Giovedì 7 febbraio presso il bar “Novencento Café” a Faenza si svolgerà una serata di presentazione gratuita del focus “Promuovere la tua azienda su web e social”. Insieme agli esperti Francesco Ghini e Stefania Federico, in orario aperitivo, sarà effettuata una panoramica dei principali social network e delle possibili strategie da mettere in campo per coinvolgere i propri fan. Nell’arco della serata sarà possibile intervenire, chiedere informazioni ed eventualmente iscriversi al corso di formazione di 16 ore “Promuovere la tua azienda su web e social” in programma dal 18 febbraio presso la sede di Confcommercio Ascom Faenza.

Secondo appuntamento fissato per mercoledì 27 febbraio a “La Birreria” a Faenza, con il docente, Francesco Minotti, fotografo professionista per Tecnogym, Ducati Guess, Nike ecc. si esploreranno le potenzialità dell’utilizzo di foto e video appropriati per il web. Una buona tecnica fotografica e la capacità di realizzare brevi ma interessanti video con ambientazioni, luci e inquadrature giuste sono indispensabili per essere visibili e suscitare l’interesse di potenziali clienti. Nel corso della serata sarà possibile eseguire le prime sperimentazioni con l’ausilio del proprio smartphone e iscriversi ai corsi “Realizzare foto e video per i social” in programma il 11-18-21-28 marzo in cui saranno illustrati gli strumenti per migliorare le proprie capacità fotografiche e scenografiche; con esercitazioni pratiche, il fotoritocco, i trucchi e le tecniche di montaggio. Le due serate sono aperte a pubblico e gratuite.