Un incontro sul nuovo codice della privacy dedicato agli albergatori

È in programma mercoledì 10 aprile dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede di Confcommercio Ascom Cervia - Via G. di Vittorio 26 un incontro gratuito rivolto agli albergatori sul tema del Nuovo Codice della Privacy. Il seminario è volto a illustrare i principi normativi del nuovo codice della privacy, al fine di formare coloro che si occupano delle operazioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

Nel corso dell’incontro l'avvocato Francesco Amato illustrerà i principi generali della normativa, le figure fondamentali coinvolte, gli adempimenti nei confronti del soggetto cui i dati appartengono, l’organizzazione interna dell’impresa. Lo scopo è quello di fornire tutte le nozioni fondamentali e concrete sulla normativa e sulle misure migliori da adottare quotidianamente in tema di sicurezza e tutela delle informazioni nell'espletamento del proprio lavoro.

L’incontro è organizzato da Confcommercio Ascom Cervia e Federalberghi Cervia in collaborazione con Iscom ER sede di Cervia Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri, l’incontro formativo è gratuito in quanto finanziato da Eburt (Ente Bilaterale Unitario Regionale del Turismo) ed è rivolto ai titolari delle imprese in regola con i versamenti Eburt, ai loro collaboratori e dipendenti. Tra gli argomenti trattati si segnalano il nuovo Regolamento Europeo 2016/679, i soggetti del Regolamento Europeo 2016/679 (titolare, responsabile, persone autorizzate, interessati), i dati personali – dati particolari -definizioni, Consenso e informativa, diritti degli interessati, principio della accountability, privacy by design - privacy by default, il registro delle attività di trattamento, data breach e sanzioni.