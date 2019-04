Un nuovo sportello di Confesercenti per l’e-commerce e l’innovazione digitale delle aziende

"Siamo molto preoccupati per i nostri negozi di vicinato, in un momento in cui il calo del potere d’acquisto delle famiglie e la mancata ripresa economica stanno influendo pesantemente sui consumi.

Ed anche per questo che, come Confesercenti, cerchiamo di mettere a disposizione dei nostri associati strumenti per agevolare e facilitare il percorso della vendita anche tramite piattaforme on line. Dal 2012 la Confesercenti di Ravenna organizza e promuove iniziative sull’e-commerce e pianifica anche corsi di formazione per i professionisti del settore comunicazione: quest’anno l’Associazione lancia questo nuovo servizio, come naturale evoluzione del percorso fatto finora Digital Innovation Hub (DIH)". E' quanto si legge in un comunicato firmato dalla Confesercenti.



"E-commerce, come vendere on-line consapevolmente, a costi contenuti, per promuovere la propria attività sul web: questi sono i temi centrali dell’iniziativa partecipata che è stata organizzata giovedì 11 alle ore 15 presso la sede della Confesercenti di LUGO, Ne abbiamo parlato insieme a Bruno Checcoli, Presidente della Confesercenti Lugo, che ha portato la propria esperienza di vendita sul web tramite Storeden, la piattaforma e-commerce per aprire e gestire facilmente un negozio on-line sin dai primi passi e con Barbara Montanari consulente di zona del progetto. Si e comunicato come il nuovo strumento in convenzione riservata ai soci Confesercenti, si sia dimostrato nettamente migliore in termini di facilità di utilizzo e di costi" dicono dalla Confesercenti.

"La Confesercenti di Ravenna aderisce alla rete nazionale dei Digital Innovation Hub (DIH) mettendo a disposizione degli associati uno sportello informativo e di orientamento per accompagnare le aziende nel processo di trasformazione digitale e innovazione 4.0, in collaborazione con Federpubblicità. Presso lo sportello i consulenti della Confesercenti forniscono una prima analisi dello stato digitale dell’azienda e ascoltando le esigenze dell’imprenditore lo guidano verso l’utilizzo degli strumenti in convenzione con l’Associazione . Al termine del pomeriggio è stata distribuita una guida per facilitare l’utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dall’Associazione".