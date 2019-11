Un opuscolo per far conoscere il Porto di Ravenna

Si è tenuto giovedì mattina in municipio un incontro tra il vicesindaco Eugenio Fusignani e il presidente e un consigliere di “The International Propeller Club Port of Ravenna – Gruppo Giovani”, rispettivamente Filippo Bongiovanni e Giampiero De Martinis sull’illustrazione di un progetto divulgativo incentrato soprattutto sulle figure professionali operanti nel porto.

"Il Porto di Ravenna rappresenta una fondamentale realtà di sviluppo del territorio – ha evidenziato Fusignani – ritengo quindi che la realizzazione dell’opuscolo sia importante perché serve a far conoscere non solo il porto ma tutte le sue dinamiche e le numerose figure professionali che vi operano. Si tratta di una sorta di vademecum, che mancava, e che si rivolge soprattutto agli studenti delle superiori e dell’università che studiano materie legate alla logistica portuale; patrociniamo volentieri un’iniziativa che consente loro di approfondire i diversi ruoli e mansioni e scegliere di formarsi in quelli più confacenti alle proprie attitudini”.

“Il confronto con il Comune di Ravenna si è focalizzato sul progetto sviluppato dal Gruppo Giovani del Propeller – ha spiegato Filippo Bongiovanni - che ha quale obiettivo la pubblicazione di un opuscolo nel quale verranno presentati tutti gli attori economici del Porto di Ravenna e i relativi requisiti per svolgere tali attività. La pubblicazione sarà propedeutica per la divulgazione tra gli studenti delle scuole superiori, al fine di promuovere e far conoscere ai giovani le opportunità lavorative relative al mondo del porto e della logistica”. The International Propeller Club Port of Ravenna – Gruppo Giovani ha l’obiettivo di unire i giovani impegnati nelle attività portuali e logistiche oltre che studiare e divulgare tematiche che presentano particolari interessi relativi all’ambiente di riferimento.