Un pomeriggio dedicato alla lotta contro lo spreco alimentare

Martedì alle 15 la sede di Confesercenti Ravenna ospiterà "La lotta allo spreco alimentare nelle imprese - Strategie e Suggestioni", organizzata nell'ambito del progetto "Nutrire Ravenna" del Comune di Ravenna e della rassegna d'iniziative "I Mesi del Commercio" in capo a Confesercenti Ravenna. L'incontro, che ha lo scopo di sensibilizzare le imprese in chiave antispreco, vedrà la presentazione della piattaforma BitGood, che semplifica le operazioni di messa in contatto fra i "produttori" di eccedenze alimentari ed i soggetti donatari.