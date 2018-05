Un seminario dedicato a finanziamenti agevolati e nuove imprese

Venerdì 18 maggio dalle 12.15 alle 15.45 al Salone estense della Rocca d Lugo ci sarà il seminario sul tema “Finanziamenti agevolati: un'opportunità per giovani imprenditori”. Invitalia, l'Agenzia per lo sviluppo controllata dal Ministero dell'Economia, che in Italia gestisce gran parte delle agevolazioni per la creazione e lo sviluppo delle imprese, illustrerà due incentivi: “Smart&Start Italia” e “Nuove imprese a tasso zero”. Questi incentivi hanno l'obiettivo, attraverso la concessione di finanziamenti, sia con tassi agevolati, sia a fondo perduto, di promuovere nuove attività d’impresa, oppure ampliare realtà già esistenti, con attenzione particolare ai giovani e alle donne.

Interverranno Dario Monti di Romagna Tech e Massimo Calzoni di Invitalia. Al termine dell’incontro avrà luogo una sessione con incontri riservati tra i referenti di Invitalia e titolari di idee o iniziative imprenditoriali; gli incontri (massimo 12) avranno durata massima di 10 minuti. L’iniziativa è organizzata da Romagna Tech nell’ambito dell’attività di gestione dell’incubatore U-start, in collaborazione con Invitalia e Smart & Start Italia, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.