Una convention per l'azienda leader nel settore pavimenti in legno per esterni

Ravaioli Legnami ha riunito a Lugo 40 agenti attivi da 11 anni in Italia e all’estero: una collaborazione che ogni anno si rinnova e affronta i principali percorsi di sviluppo dell’azienda associata di Confindustria di Villanova di Bagnacavallo, leader nel settore pavimenti in legno per esterni. Per il 2020 la convention di due giornate, che si è svolta all’hotel Ala d’Oro, è stata dedicata a un focus sui prodotti attenti all’ambiente, con la presentazione di una nuova collaborazione in Sud Africa per l’importazione di una specie di legno proveniente da foreste sostenibili.

“Il lavoro è fatica, ma rappresenta anche l’operosità dell’uomo e chiama ciascuno a svolgere la propria attività per il bene comune. E chi ama il proprio lavoro lo esercita al meglio – spiega Elio Bagnari, presidente della società – per questo siamo felici di incontrare ogni anno, in un momento conviviale, chi ci rappresenta in Italia e all’estero, rinsaldando un legame che va oltre il rapporto professionale”.