Una giornata dedicata agli albergatori all’Accademia dell’Ospitalità di Cervia

Prosegue l’attività di alta formazione promossa da Iscom ER-Accademia dell’Ospitalità di Cervia Terenzio Medri, con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore turistico l’opportunità di apprendere nuove conoscenze, aggiornandosi continuamente tramite lezioni tenute da professionisti del settore. Lunedi, a partire dalle 9.30, è in programma una importante giornata dedicata agli imprenditori del settore alberghiero. Il docente Giacomo Pini, esperto di Management, Marketing del turismo e della Ristorazione, terrà una lezione dedicata al mondo della ristorazione alberghiera.

Nello specifico, si occuperà di fornire ai partecipanti nozioni e modelli relativi alla trasformazione della ristorazione in hotel dal breakfast alla cena gourmet. Nella seconda parte, la lezione sarà incentrata sui modelli vincenti per creare occasioni di consumo, analizzare i costi della ristorazione alberghiera e ottenere successo nella propria impresa. Infine, l’ultima parte sarà dedicata allo sviluppo di competenze manageriali per la gestione di aziende alberghiere.

A seguire, Federalberghi Ascom Cervia presenterà un progetto dedicato al passaggio generazionale dell’impresa alberghiera. L’attuale consiglio, infatti, ritiene fondamentale e strategico, per il futuro delle imprese locali, investire sullo sviluppo di giovani attualmente impegnati nelle aziende alberghiere di famiglia. Giovani che un domani subentreranno alla guida degli hotel delle nostre località e che ne determineranno il successo e la crescita. Lunedì 16 dicembre sarà presentato ufficialmente il progetto di formazione imprenditoriale, dedicato a ragazzi al di sotto dei 40 anni, con l’obiettivo di coinvolgerli nella crescita delle nostre località e dell’attività associativa.

Prosegue dunque l’attività formativa di aggiornamento e specializzazione iniziata un anno fa con l’apertura dell’Accademia dell’Ospitalità di Cervia. All’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri si è pertanto consolidato il programma di offerta formativa dedicato sia agli imprenditori e alle persone occupate nelle loro aziende che alle persone disoccupate che vogliono investire il loro futuro professionale nel settore turistico. Obiettivo principale dell’Accademia è promuovere e diffondere una Cultura dell’Ospitalità - organizzando corsi con docenti di alto livello garantendo un elevato standard formativo.