"Una politica industriale che acceleri l'innovatività delle imprese": la "ricetta" per la crescita

Una rinnovata politica industriale che acceleri l'attività innovativa delle imprese: è la ricetta per la crescita illustrata dal professore Fabrizio Onida, docente emerito di Economia internazionale all’università Bocconi, nel libro "L'industria intelligente" presentato lunedì a Palazzo Rasponi nell’ambito del quarto Festival dell’industria e dei valori di impresa, che approfondirà l’impatto sull’organizzazione aziendale delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. All’iniziativa hanno partecipato numerosi imprenditori associati e il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani.

“E’ un tema molto attuale e che merita di essere analizzato: ci sono programmi, cito il più famoso industry 4.0, per adeguare la manifattura alla rivoluzione digitale, ma restiamo convinti che l'industria sia intelligente nella misura in cui lo sono le persone che la animano quotidianamente con il loro impegno, studio e passione – spiega il presidente della delegazione ravennate di Confindustria Romagna, Paolo Baldrati - e qui in Romagna non ci mancano energie, entusiasmi e talenti come dimostreranno i prossimi due mesi di Festival”.

Dialogando con la giornalista del Sole 24 Ore, Ilaria Vesentini, e con il vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’innovazione, Tomaso Tarozzi, Onida ha tratteggiato alcuni consigli al Governo nascente: “Suggerirei una politica industriale impostata su 4-5 obiettivi di sviluppo di largo respiro e medio-lungo termine, riguardo per esempio a mobilità sostenibile, medicina del futuro, l’automazione intelligente elaborati insieme a rappresentanti della grande industria ed esperti del mondo accademico, che miri a un avanzamento tecnologico del sistema produttivo. In Paesi vicino a noi ci sono esempi di questi programmi da tempo varati che stanno portando risultati interessanti”.