Una start-up che organizza tour enogastronomici di slow trekking

All’interno dell’incubatore di startup d’impresa Contamination Lab presso il complesso Salesiani a Faenza arriva un nuovo progetto imprenditoriale. "DiWine Trek" è un creatore di esperienze che offre l'occasione di conoscere e approfondire il mercato enogastronomico e vitivinicolo italiano attraverso la degustazione di prodotti di qualità in cantine locali, raggiunte grazie a percorsi di slow trekking.

"DiWIne Trek coglie le opportunità offerte da un mercato fertile e in forte espansione come quello enoturistico ancora non sufficientemente promosso nella nostra regione - spiegano dalla start up - Attraverso le attività svolte, rivolte sia a imprenditori locali delle cantine partner sia ai singoli cittadini, l'obiettivo è quello di promuovere il benessere della comunità locale in termini di sviluppo economico, sociale e culturale, e promuove inoltre le caratteristiche e le qualità di un territorio - romagnolo in questo caso - che ha forte potenziale di crescita attrattive sia nei confronti dei turisti di prossimità in un raggio di 150 chilometri sia nei confronti di turisti incoming da paese stranieri, il tutto veicolando forti valori di sostenibilità ambientale. Il progetto ha a cuore il nostro territorio, i propri cittadini e il turismo potenziale che si potrebbe sviluppare offrendo un’adeguata offerta. Il suo intento e desiderio è quello di fungere da cassa di risonanza e sviluppare una rete di partnership strategiche - tra attori pubblici e privati - che possa comunicare quanto offre il proprio territorio sia in ambito imprenditoriale per giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, sia di offerta esperenziale/turistica per le attività che desiderano ampliare la propria visibilità".