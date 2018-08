Utenze in difficoltà, 6mila bonus sociali e 21mila bollette rateizzate

Nel ravennate, i sostegni tariffari alle utenze in difficoltà nel 2017 si sono tradotti in più di 21 mila bollette rateizzate, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro. A fornire il dato è Hera, specificando che di tale iniziativa beneficiano non soltanto clienti domestici ma anche professionisti e aziende. In particolare sono state più di 500 le utenze business che hanno beneficiato di questa agevolazione. Sullo stesso territorio, nel corso del 2017, sono stati inoltre erogati circa 6 mila bonus sociali sui servizi energetici, dei quali 2,5 mila per l’energia elettrica e 3,5 mila per il gas, per un valore totale di 570 mila euro.

Il gruppo informa inoltre che gli sportelli di Ravenna, Cervia e Lugo, in particolare, nel 2017 hanno registrato la presenza di quasi 91 mila clienti, con una media di attesa inferiore ai 9 minuti. Non è da meno il call center, che a livello di Gruppo nel 2017 ha gestito 3,5 milioni di chiamate, con tempi medi di attesa di 34 secondi per le famiglie e 38 secondi per le aziende. In questo senso, su tutti i territori serviti vanno segnalate anche le ottime performance dei servizi di pronto intervento acqua, con il 93,1% delle chiamate prese in carico entro 120 secondi, e del pronto intervento gas, dove questa percentuale sale al 97,5%, con un tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata che supera di poco la mezz’ora.

Più del 20% dei clienti, poi, riceve la bolletta on-line, determinando un risparmio di 10 milioni di fogli di carta e la mancata emissione di 180 tonnellate di CO2. Le competenze digitali di tutti, d’altronde, evolvono ed Hera accompagna con slancio questa transizione: già 296 mila clienti, pari al 19,8% del totale, sono infatti iscritti ai servizi di Hera on-line e dall’anno scorso la nuova app My Hera, che si aggiunge al Rifiutologo e all’Acquologo, aiuta il cliente a gestire tutte le utenze dal palmo della propria mano.