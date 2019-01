Verso il licenziamento di 16 dipendenti: i lavoratori scioperano fuori dall'azienda

Lavoratori della Errebi spa in sciopero, venerdì, davanti alla sede di via Fornace Zarattini. "Il presidio è stato indetto per sostenere la protesta contro la società, che intende procedere al licenziamento di 16 dipendenti per riorganizzazione dell’azienda - spiegano da Filcams Cgil, Fisascat Cgil e Uiltucs Uil - Abbiamo comunicato ai lavoratori della Errebi, che ha sedi a Ravenna e a Ferrara, l’esito negativo dell’incontro di giovedì in Regione sulla procedura di licenziamento collettivo. La Errebi, infatti, intende chiudere lo stabilimento di Ferrara accentrando l’attività di distribuzione su Ravenna e licenziando tutti i lavoratori ferraresi: le due impiegate degli uffici amministrativi e i cinque magazzinieri della logistica. Pesanti anche le ricadute sui dipendenti di Ravenna, perché la Errebi prevede il licenziamento dei nove lavoratori della logistica, in quanto vuole cedere l’attività di gestione del magazzino a una società cooperativa".

I sindacati hanno presentato delle proposte per affrontare le ricadute delle decisioni aziendali, che consistevano nella continuità occupazionale alle medesime condizioni contrattuali per i lavoratori interessati dal licenziamento e un piano di incentivazione volontario all’esodo. "Non essendoci, al momento, risposte soddisfacenti da parte della Errebi - concludono i sindacati - i lavoratori hanno aderito all’unanimità allo sciopero di venerdì perché le scelte dell’azienda mettono in grave difficoltà economica almeno 16 lavoratori e le loro famiglie".