Verso le elezioni: Confesercenti organizza un confronto all'americana con i candidati

Si avvicinano le elezioni politiche del 4 marzo e Confesercenti promuove un incontro con candidati delle principali liste e coalizioni per presentare le proposte dell’associazione a chi si candida a governare e a rappresentare il territorio. Il confronto è indetto per martedì 27 febbraio alle 20.30 a Ravenna nella sala conferenze dell’associazione in piazza Bernini 7. I lavori saranno moderati dalla Presidente Provinciale della Confesercenti Monica Ciarapica.

"La Confesercenti, in piena autonomia, è più che interessata a conoscere, confrontarsi e presentare attese e proprie richieste ai candidati del territorio al Parlamento - spiegano dall'associazione - Ci sono proposte e priorità di carattere nazionale come di interesse locale su cui Confesercenti terrà il confronto all’americana con i candidati con domande e tempi definiti per ognuno. Tra gli argomenti oggetto del confronto le 10 priorità nazionali che Confesercenti presenta per il nuovo Governo e per il nuovo Parlamento insieme a temi locali molto sentiti a partire dalla presentazione dei dati sull’andamento del commercio in provincia. Hanno garantito la presenza Massimiliano Alberghini per il centrodestra, Gessica Allegni per Liberi e Uguali, Carla Franchini per il Movimento 5 Stelle e Stefano Collina per il Partito Democratico.