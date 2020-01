Vertenza Tozzi Sud, i sindacati: "Incentivi per i dipendenti licenziati e percorsi di ricollocamento"

Si definisce la vertenza Tozzi Sud Spa e Tozzi Srl in merito al licenziamento collettivo annunciato nel dicembre del 2018. "All’epoca - ricordano Fiom Cgil, Fim-Cisl e Uilm Uil - vennero dichiarati 94 esuberi in Tozzi Sud Spa e 10 in Tozzi Srl, evitati con l’apertura di una Cassa integrazione straordinaria voluta con forza da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil e in scadenza il 3 febbraio. Questo ammortizzatore sociale ha sospeso i licenziamenti per 12 mesi e permesso ai sindacati di continuare il confronto con l’azienda al fine di tutelare l’occupazione. Nonostante ciò, lo scorso dicembre il numero di potenziali esuberi rimaneva ancora inaccettabile per la parte sindacale".

Proseguono i sindacati: "In seguito ad un serrata trattativa iniziata a metà dicembre e all’apertura di un tavolo di crisi di fronte all’assessorato alle attività produttive di Ravenna e al coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, si è giunti ad una soluzione che vede il ritiro dei licenziamenti alla Tozzi Srl e alla riduzione significativa dei licenziamenti alla Tozzi Sud da 73 dipendenti a 25".

"L’accordo raggiunto prevede anche un incentivo - prima non contemplato - per i dipendenti licenziati a patto che aderiscano al programma formativo mirato al ricollocamento messo a disposizione dal Centro per l’Impiego - concludono -. Le organizzazioni sindacali vigileranno affinché i percorsi di ricollocamento siano efficaci e producano gli effetti sperati".