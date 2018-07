Volontariato, istruzione e sport: tanti interventi sociali della Fondazione Cassa di Ravenna

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2017, interventi sociali per varie iniziative relative ai territori dei Comuni di Brisighella, Castel Bolognese e Riolo Terme. Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi sedici anni per questi Comuni, oltre a Casola Valsenio, 2001 – 2017, con 384 progetti complessivamente sostenuti e ben 1.805.300 euro di erogazioni, di cui, in particolare, nel 2017, sono stati finanziati sei specifici progetti, per circa diecimila euro.

Nel dettaglio a Brisighella gli interventi per lo sviluppo e valorizzazione delle attività di promozione culturale, in particolare di rilievo l’importante Mostra Antologica del ceramista Ivo Sassi, la Rassegna “Brisighella Sogno d’Estate” per la promozione turistica del territorio e il volume “La storia di Brisighella e Val Lamone” promossa dall’Associazione La Memoria storica, I Naldi, gli Spada. A Castel Bolognese la Fondazione ha erogato, nella costante attenzione alle categorie sociali più deboli, sostegni al volontariato per la Casa di Accoglienza San Giuseppe e Santa Rita Onlus. Importanti a Riolo Terme gli interventi nel campo dell’istruzione, all’Istituto Comprensivo “G.Pascoli”, Scuola Materna, Elementare e Media di Riolo e Casola Valsenio per il progetto “In classe con le nuove tecnologie” e per l’attività sportiva dilettantistica con il contributo per Il Gruppo Sportivo Riolo Terme Asd, Gruppo Sportivo Basket Riolo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha sviluppato così nei territori di questi Comuni fini di alta utilità sociale, elemento al contempo di attiva partecipazione e di solidarietà alle aspettative sociali e di crescita del territorio di riferimento.