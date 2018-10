"Work in progress", una giornata di approfondimenti e festa per i 20 anni del gruppo

Dopo le due edizioni iniziali targate Ciicai, nel 2016 e 2017, è il Gruppo Arcobaleno ad organizzare quest’anno il “Work in Progress”, l’ormai tradizionale evento organizzato al fine di fare il punto sulle principali tematiche della categoria che riguarda installatori, idraulici, lattonieri. E lo fa in concomitanza con il ventennale dalla nascita con un evento che durerà l’intera giornata di sabato 6 ottobre al Pala De Andrè di Ravenna.

Una giornata di formazione, di incontri d’affari, di approfondimento su tematiche significative; ma anche di festa e di celebrazione, dedicata non solo agli operatori e ai soci ma anche alle loro famiglie (e ai bambini, per i quali sono previsti spazi e giochi riservati). In concomitanza, fra l’altro, con la Notte d’Oro di Ravenna: chi lo vorrà, una volta terminato l’evento al Pala De Andrè, potrà infatti “tuffarsi” nell’atmosfera di festa cittadina, anche grazie a un servizio-navetta attivo tutto il giorno dal Pala De Andrè al centro della città.

“Work in Progress… in Fiera insieme”, questo il titolo dell’evento, sarà diviso in tre parti distinte. La mattinata andrà in scena alla Sala Rossa a partire dalle 10.30, e prevede una serie di interventi da parte di protagonisti della scena economica locale e nazionale. Dopo i saluti del presidente del Gruppo Arcobaleno, Marco Rontini, e del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, sono in programma gli interventi di Alberto Bubbio, Professore di Economia Aziendale; e di Roberto Zecchini, che si occuperà di “Nuove norme legislative degli impianti”. Dopo la pausa buffet, dalle 14 alle 16.30 il programma prevede un “Incontro in fiera”, ovvero un pomeriggio dedicato esclusivamente al rapporto fra installatori e fornitori, presso i loro stand attrezzati all’interno del Pala De Andrè. A partire dalle 17, infine, inizierà la parte celebrativa della giornata: con l’omaggio dei 20 anni del Gruppo Arcobaleno ai presidenti e ai direttori dei Consorzi, con l’estrazione dei 27 premi offerti dai fornitori e del maxi premio offerto dal Gruppo Arcobaleno, con l’aperitivo di buffet e con uno spettacolo conclusivo.