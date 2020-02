Zucchero, via libera a pagamento aiuti accoppiati ai produttori

La fortissima crisi dei prezzi dello zucchero rischia di compromettere la redditività della barbabietola da zucchero. Per contrastare tali effetti, il sostegno nella PAC per la coltura è stato aumentato per la campagna 2019 con un importo utile a compensare almeno in parte la caduta di prezzo dello zucchero. La produzione di barbabietole interessa in Italia circa 6 mila produttori e 37 mila ettari di superficie e il premio è corrisposto al produttore sulla base delle superfici impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali. Coldiretti ha sollecitato il Mipaaf e Agea per far sì che si arrivasse nel più breve tempo possibile alla definizione dell’importo unitario Pac, il cosiddetto "premio accoppiato" della campagna 2019. Il 19 febbraio l’organismo pagatore ha stabilito l’importo del premio in 741,30 euro a ettaro che verrà erogato a breve unitamente al saldo Pac 2019.