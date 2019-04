“100 Strade per giocare”: via libera ai giochi popolari

Domenica 14 aprile, a Faenza, è programmata la manifestazione di Legambiente “100 Strade per giocare”, che da anni accomuna centinaia di città italiane in una campagna finalizzata a coinvolgere bambini e genitori in giochi popolari e tradizionali da fare nelle strade delle nostre città, sottraendole momentaneamente all’uso frenetico delle automobili, al rumore del traffico e all’inquinamento.

A Faenza teatro della manifestazione è, anche quest’anno, via Medaglie d’Oro, compresa l’area del parcheggio a fianco del Museo civico di Scienze naturali Malmerendi.

Pertanto, domenica prossima, dalle ore 13.30 fino alle 20.00, sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Medaglie d’Oro, nel tratto compreso dalla rotonda di via Filanda Nuova fino al parco botanico.

Divieto di sosta, inoltre, nel tratto di via Medaglie d’Oro da via Laghi fino alla rotonda di via Filanda Nuova, e in tutta l’area del parcheggio di via Medaglie d’Oro, dal parco botanico del Museo Malmerendi fino alla rotonda prima del sottopassaggio.

Il divieto di circolazione esclude i soli residenti.