24 cantanti lirici da tutto il mondo omaggiano i grandi musical in piazza

All’interno della Stagione musicale organizzata dalla Grande Orchestra “Città di Cervia” si tiene, martedì 31 luglio alle ore 20,30 in Piazza Garibaldi a Cervia, una serata straordinaria: ben 24 cantanti lirici provenienti da tutto il mondo, accompagnati da 4 pianisti che si alternano allo strumento, presentano lo spettacolo "J love Broadway", dedicato al musical.

"Già da diversi anni la nostra associazione culturale - dichiara il direttore artistico dell’Orchestra Giovanile Città di Cervia Fulvio Penso - propone , in collaborazione con l’Accademia “Voci nel Montefeltro” diretta dall’amico e collega M° Ubaldo Fabbri un concerto estivo in Piazza Garibaldi dedicato alla lirica. L’Accademia infatti è stata ideata nel 2004 dal maestro Fabbri per attrarre nel Montefeltro le migliori giovani voci internazionali del Belcanto determinate a perfezionarsi per diventare le Future Stelle dell’Opera. Essenziale a questo scopo è tuttora la collaborazione con alcuni summer program strutturati in diversi continenti".

La lingua della lirica di New York è un importante summer program che attinge i cantanti e i pianisti dalle tre scuole musicali tra le più importanti di New York: la Juillard School, la Manhattan School e la Mannes School of Music.

“In questa serata la Grande Orchestra “Città di Cervia riposerà -aggiunge il presidente dell’associazione Gastone Guerrini- e lascerà spazio alle voci ed al musical e sono certo che anche questo spettacolo, presentato dai due direttori artistici Glenn Morton e Ubaldo Fabbri, sarà un altro grande successo come avvenuto negl’anni precedenti”.

L’appuntamento con la Grande Orchestra è al 14 Agosto sulla Rotonda 1° Maggio a Milano Marittima per il concerto del Compleanno della stessa con ospiti a sorpresa a la tradizionale torta gigante.