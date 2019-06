Una 24 ore di pallavolo per ricordare Valmore De Pol

Venerdì 14 giugno, ore 18.00, parte la ventiquattro ore di pallavolo per ricordare Valmore De Pol al Bagno Kia Orana di Marina di Ravenna. L’evento parte con il ricordo degli amici di “Pollo”, come Valmore era affettuosamente soprannominato, e prosegue con una maratona di volley fino a sabato 15 giugno alle 20.00.

L’evento amatoriale, all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme, è privo di un costo di iscrizione ed è autoregolamentato. Sono previste delle sfide 3x3. Ogni partita avrà durata di 40 minuti e ciascuna squadra potrà giocare al massimo due gare. È possibile effettuare delle “sfide dichiarate”. Stesse regole per il Sitting Volley, al quale potrà partecipare chiunque voglia cimentarsi in questo sport.

Gli incontri verranno suddivisi in quattro fasce gastronomiche: si partirà dall’aperitivo con piadina (18.00-24.00) passando per bomboloni caldi (24.00-8.00) e brioche e cappuccino (8.00-12.00) per concludere con pizzette e gelato (12.00-20.00). In occasione della manifestazione, l’associazione “Cuore e Territorio” metterà a disposizione un defibrillatore ed un team di cardiologi, a cui appartengono stimati professionisti del territorio, che eseguiranno elettrocardiogrammi in loco. Per iscriversi inviare una mail a segreteria@portoroburcosta.it o chiamare il numero 0544421032 (lun-ven, 9.30-12.30) entro venerdì 7 giugno, indicando nome della squadra, nome dei partecipanti e fascia oraria in cui si preferisce giocare.