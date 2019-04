25 aprile: camminata, ricordi e celebrazioni “Nel Senio della memoria”

Giovedì 25 aprile alle 9 parte dalla piazzetta Luigi Zoli di Cotignola, presso il campo di tiro con l’arco, la sedicesima edizione della camminata “Nel Senio della memoria”. Alla partenza Denis Campitelli, Annalisa Salis e Carlo Sella, tre attori che si sono conosciuti alla Bottega dello Sguardo, indossano gli occhi di Afra Bandoli, testimone preziosa di Cotignola, che nel 2003 ha pubblicato “Chewingum”, il suo ricordo di bambina ai tempi del fronte.

La camminata prosegue poi per le successive tappe. Pranzo conviviale nel parco di Masiera (prenotazione obbligatoria entro il 23 aprile al numero 333 8183570).

A Barbiano alle 11, nella chiesa di Santo Stefano, santa messa in suffragio dei caduti e corteo per la deposizione delle corone ai monumenti e ai cippi