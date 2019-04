25 aprile, Repubblicani in festa per la Liberazione

Il Partito Repubblicano di Ravenna anche quest’anno onorerà il giorno della Liberazione con un fitto calendario di appuntamenti. Mercoledì 24 aprile una delegazione del Pri sarà al Cimitero di Piangipane per deporre una corona di alloro sulle lapidi dei combattenti della Brigata Ebraica. A seguire i Repubblicani saranno al Cimitero Monumentale di Ravenna presso la tomba del comandante partigiano della Brigata Mazzini, Jules Minguzzi.

Giovedì 25 aprile in mattinata i repubblicani saranno a San Pietro in Vincoli, alla commemorazione organizzata dal Comune di Ravenna, tenuta dal vicesindaco Eugenio Fusignani e dalle 12,30 al Capanno Garibaldi per il tradizionale pranzo garibaldino, con una sosta lungo il sentiero alla lapide che ricorda il sacrificio dei partigiani Donati e Calderoni. Un fiore sarà deposto nei luoghi ove si compì il sacrificio dei martiri Orsini e di Marino Pascoli e tutte le sezioni repubblicane esporranno il tricolore e le loro rosse bandiere.