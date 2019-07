50 anni dalla sbarco sulla luna: musica ed eventi per celebrare l'anniversario

Tutta la Regione in festa per il 50° anniversario dello sbarco sulla luna. Per celebrare la storica notte del 20 luglio 1969, è in programma lungo la Via Emilia un week end di rievocazioni, seminari con filmati, aneddoti, testimonianze, feste in spiaggia, osservazioni nei planetari.

Ecco gli eventi in programma nella provincia di Ravenna.

Prima una rievocazione raccontata dalle voci degli astrofili, poi tutti su un prato a guardare con i telescopi e a occhio nudo la luna piena e le stelle. E’ la formula delle notti dedicate alla grande avventura dell’uomo sulla luna in varie località tra il Ravennate e il Bolognese. A due passi da Cervia, esattamente alla Pieve Santo Stefano di Pisignano, venerdì sera 19 luglio (dalle 21) prima una conferenza su tutto quello che bisogna assolutamente sapere sulla notte di 50 anni fa e sul satellite luna. Poi un’osservazione collettiva del cielo di notte a occhio nudo e con i telescopi www.astrofilirubicone.it.

Un concerto in piazza con le hit del 1969 per festeggiare l’impresa dell’uomo che 50 anni fa mise piede sulla luna. E’ quello che ha organizzato sabato sera 20 luglio a Faenza il magazine di informazione culturale “Gagarin Orbite culturali”, che festeggia proprio con questa occasione anche 10 anni di attività. Fra una cover e l’altra non mancheranno incursioni semiserie, interviste e contenuti legati alla Luna.

Che cosa successe la notte del 20 luglio 1969? Testimonianze, filmati, osservazioni scientifiche e aneddoti intessono le serate speciali dedicate all’avventura dell’Apollo 11. A Milano Marittima mercoledì 24 luglio (ore 21.30 in viale Ravenna) ci sono due testimoni di quei giorni: Giancarlo Mazzuca, inviato speciale e scrittore, e Luca Liguori, voce storica della Rai, che nel decennio 1960-1970 ha seguito tutte le imprese della Nasa. Presentano il loro libro “21 luglio 1969 quel giorno sulla luna” sul palco di “Cervia ama il libro”.