50 anni di gemellaggio tra cerimonie, mostre e concerti

Il Comune di Lugo celebra i 50 anni di gemellaggio con Choisy-le-Roi (Francia) e Nervesa della Battaglia (Tv). Per festeggiare questa ricorrenza saranno presenti in città le delegazioni di alcuni Comuni gemellati con Lugo, che parteciperanno a diversi appuntamenti in programma sabato 8 settembre.

I rappresentanti del comune francese e di quello veneto saranno a Lugo da venerdì 7 a domenica 9 settembre, mentre la delegazione di Wexford (Irlanda), il gemellaggio più giovane di Lugo, si fermerà fino al 10 settembre per festeggiare il suo primo lustro. In questi giorni sarà in città anche l'Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi. Non mancherà anche la delegazione di Kulmbach (Germania), con la Jugendkapelle Stadt Kulmbach, l'orchestra giovanile della Scuola di musica della città tedesca, che alloggerà a Marina di Ravenna fino al 9 settembre. Durante la sua permanenza in Italia la delegazione visiterà il territorio provinciale, come le città di Lugo e Cervia, l'Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo e Riolo Terme, dove terrà un concerto venerdì 7 settembre alle 20.45 organizzato in collaborazione coi volontari della locale Associazione gemellaggi.

La settimana dei festeggiamenti si conclude a Lugo sabato 8 settembre con diversi appuntamenti in programma. Dalle 10 l’Aula Magna dell’Itc “Compagnoni”, in via Lumagni 26, ospita la cerimonia per il rinnovo dei vincoli di amicizia e collaborazione con le città di Choisy-le-Roi e Nervesa della Battaglia. Durante l’iniziativa sono previsti gli interventi musicali di Jugendkapelle Stadt Kulmbach, Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi e Coro Alea-Henry Dunant di Lugo. Alle 16 nella biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo ci sarà invece l’inaugurazione della mostra “Lugo/ Choisy-le-Roi città gemelle. 50 anni di amicizia!”. Si prosegue alle 17 in piazza Baracca con il concerto della Jugendkapelle Stadt Kulmbach e, alle 17.30, con l’inaugurazione della 27esima edizione di Bassa Romagna in Fiera. Infine, alle 21 nella chiesa del Carmine è in programma il concerto per coro, orchestra e solisti “Lugo inCanto”, diretto da Alba Tasselli e Laurent Boer. Il concerto di canto corale polifonico vedrà l'Ensemble Polyphonique de Choisy-le-Roi e il Coro Alea-Henry Dunant di Lugo unirsi e formare un unico gruppo vocale di circa cento coristi. Il programma del concerto prevede la completa esecuzione del Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi, sostenuto da un gruppo orchestrale composto da docenti e musicisti del territorio, di altri importanti brani polifonici di Gioachino Rossini e di autori francesi. L’ingresso è gratuito.