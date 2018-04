La comicità in bianco e nero dei Papu

Ultimo appuntamento della stagione "Una Massa di risate" Al Carmine di Massa Lombarda: venerdì 6 aprile ore 21.00 grande ritorno dei Papu (Andrea Appi e Ramiro Besa) con il nuovo spettacolo “VINTAGE”.



Ramiro & Andrea lanciano la sfida di reinterpretare alcuni tra i più famosi sketch della storia, sostituendo a modo loro, mostri sacri della comicità: da Angelo Cecchelin, i Fratelli De Rege (Guido e Giorgio, nel loro tipico duo in cui la spalla, permette all’altro di esaltare la sua comicità nel ruolo dello sciocco e balbuziente). E ancora i Fratelli Marx, Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, Walter Chiari e Carlo Campanini, Mario Riva, i Monty Python gruppo comico britannico. Uno spettacolo dedicato ai ricordi e alla tivù in bianco e nero con pochi canali e senza telecomando. Programmi di qualità con bravissimi autori e attori di sketch memorabili che vi trascineranno in un’atmosfera vintage, una serata d’antan e non solo per un pubblico agée.



Ramiro Besa e Andrea Appi debuttano nel 1989 nel duo comico I Papu. Dal 1993 fino al 2012 calcano lo Zelig, il palcoscenico di cabaret più prestigioso d’Italia. Forti di una comicità ficcante ma mai volgare che si nutre di aspetti di vita quotidiana e di attualità, sono chiamati a Quelli che il calcio (edizione 2001 condotta da Simona Ventura), a Le Iene (condotta da Alessia Marcuzzi), a Colorado Cafè Live condotto da Diego Abatantuono che li vuole nella conduzione del programma al fianco di Rossella Brescia e li chiama nel cast del sequel di Eccezzziunale Veramente 2



Biglietto intero € 10,00 ridotto € 8,00

Info e prenotazioni: Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore cell. 335-5610895 tel. 0542-43273 – cell. 377-9698434 (dopo le ore 16) ol. 370-3043927.