"Mattoncino days", a Riolo Terme l'evento dedicato ai Lego

Per gli amanti e appassionati dei famosi mattoncini Lego, ROMAGNA LUG nvita a Riolo Terme al 7° MATTONCINO DAYS, mostra Lego patrocinata dal Comune di Riolo Terme, che si terrà in pieno centro storico in una doppia location: Sala San Giovanni, Via Giuseppe Verdi 5 e all’interno del Castello, con le seguenti aperture: sabato 6 ottobre e domenica 7 ottobre, orari 10.00-13.00 e 14.30-18.30:



La mostra è con ingresso ad offerta libera e adatta per tutte le età, perché il LEGO è da sempre un gioco che unisce le generazioni e coinvolge grandi e piccini. Numerose le opere, i diorami, le MOC e le creazioni originali esposte che potrete ammirare e fotografare liberamente, spaziando tra i seguenti temi: Classic Space, Elves, Treni in movimento, City, Architecture, Star Wars, Technic, Villaggio natalizio, Far West e altro ancora.



Di particolare rilievo la presenza del mosaico comunitario delle “Colombe Abbeveranti”, la riproduzione con oltre 26000 mattoncini colorati del famoso mosaico Bizantino inserito all’interno del Mausoleo di Galla Placidia.



Grandi novità di quest’anno una nuova area espositiva all’interno della Rocca del Castello con le costruzioni a tema medievale e pirati, e una mostra fotografica a tema mattoncini All’interno della mostra sarà presente un’area gioco e un’area vendita, gestita dallo shop di Ravenna Monobrand Store, dove sarà possibile vedere in anteprima e acquistare tutte le novità LEGO del momento.



I bambini delle scuole elementari e medie potranno partecipare al concorso “Ricordando Rina & Rocco” portando le proprie opere presso la mostra il venerdì pomeriggio o il sabato mattina. La partecipazione è gratuita ed ogni opera deve essere personale, di fantasia e realizzata esclusivamente con parti originali Lego. La premiazione avverrà alle ore 17:30 di domenica 7 ottobre. Per il regolamento completo e qualsiasi domanda o informazione ci trovate alla pagina Facebook dedicata all’evento, via e-mail mattoncinodays@gmail.com, sul nostro sito www.romagnalug.org o nella pagina Facebook Romagna Lug.