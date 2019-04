"Heroes il Duca Bianco" incontra il Duo Bellavista Soglia: concerto per Ayrton Senna

"Heroes", il capolavoro di David Bowie e Brian Eno, aprirà il nuovo concerto del Duo BS in anteprima assoluta sabato alle 20,45 alla chiesa dell'Osservanza a Brisighella. Tutti gli affezionati ammiratori attendevano da tempo il nuovo spettacolo dei due artisti arcadici che hanno segnato la stagione musicale del 2018. La serata è una vera e propria prova generale del grande evento del 1° maggio che porterà migliaia di appassionati all'autodromo di Imola, per ricordare un mito dell'automobilismo mondiale e non solo: il grandissimo Ayrton Senna.

La musica del Duo Bellavista Soglia dipingerà l'affresco sonoro dell'evento con ben due concerti: uno in apertura della conferenza stampa con i piloti e l'entourage della Formula Uno, l'altro rivolto agli affezionati fans, provenienti da tutto il mondo, del grande pilota brasiliano che è rimasto nel cuore di tutti. Ecco che il repertorio già evanescente del pianista -baritono duetta con una marimba che fluttua tra atmosfere minimali e d'avanguardia, brani famosi come Heroes o Libertango assurgono a nuovi orizzonti e la musica fluisce come un fluido ipnotico che ammalia i melomani e stordisce il pubblico. Il baricentro del nuovo spettacolo è sicuramente la contaminazione tanto amata sia da Bowie che dal meno noto al grande pubblico Brian Eno, compositore musicista che ha cambiato la storia della musica contemporanea e sicuramente ha bussato alle porte del Duo.

Un Duo che continua a sorprendere, attraversando arcipelaghi musicali brumosi, pur mantenendo la barra del timone nell'ambito della musica classica colta. Quindi per chi, prima di partecipare al evento del primo maggio, vuole vedere l'anteprima del Senna Day o per chi non potrà partecipare al grande evento la serata del 27 a Brisighella è sicuramente da non perdere, anche perché non mancherà la grande stampa : sembra certo che il noto giornalista Pietro Caruso intervisterà il Duo Bellavista Soglia.