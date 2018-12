Il Natale di RavennAntica: visite guidate alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe

Durante il periodo natalizio, da mercoledì 26 e domenica 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, alle ore 12 e alle ore 16 sono previste visite guidate alla scoperta della Basilica di Sant’Apollinare in Classe, considerata una delle più importanti basiliche paleocristiane. Tariffe:

3 euro a persona (la tariffa non comprende il biglietto di ingresso al sito). Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e sconti speciali per famiglie. In occasione della prima domenica del mese tariffa speciale a 3 euro (ingresso gratuito + visita guidata). Info e prenotazioni: tel. 0544 527308 - ravennantica.it

CLASSIS RAVENNA. MUSEO DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO

Fino al 7 gennaio 2019: tutti in giorni 10 - 18

24 dicembre: 10 - 14

25 dicembre: chiuso

31 dicembre: 10 - 14

1 e 6 gennaio 2019: 10 - 18

Dal 7 gennaio 2019: da martedì a domenica 10 - 17 (chiuso il lunedì)

DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA

Dal lunedì al venerdì 10 - 17. Sabato, domenica e festivi 10 - 18

24 dicembre: 10 - 14

25 dicembre: chiuso

26 dicembre 10 - 18

31 dicembre: 10 - 17

1 e 6 gennaio 2019: 10 - 18

MUSEO TAMO - TUTTA L'AVVENTURA DEL MOSAICO

Dal lunedì al venerdì 10 - 17. Sabato e domenica chiuso.

24 dicembre: 10 - 14

25 dicembre: chiuso

26 dicembre 10 - 18

31 dicembre: 10 - 17

1, 5 e 6 gennaio 2019: 10 - 18

CRIPTA RASPONI - GIARDINI PENSILI

Martedì 14.30 - 18 e venerdì 14 - 18

25 dicembre: chiuso

26 dicembre 10 - 18

31 dicembre: 10 - 17

1, 5 e 6 gennaio 2019: 10 - 18

Tutti gli ingressi sono a pagamento. Per informazioni: classisravenna.it - ravennantica.it