A Bagnacavallo con la Befana arriva il Gruffalò

Quest'anno, insieme alla Befana, a Bagnacavallo arriva anche il "mostruoso" Gruffalò. A chiusura del ciclo di proiezioni, della V edizione di "Cinema a Palazzo Vecchio", sabato 6 e domenica 7, alle ore 16:00, vengono proiettati i due pluripremiati film di animazione, "Il Gruffalò (2009 - candidato all'Oscar)" e "Il Gruffalò e la sua piccolina (2011)", nella splendida cornice del Palazzo di piazza della Libertà n. 5.

Creatura ibrida, metà orso e metà bufalo, il Gruffalò è il protagonista di una serie di celebri libri per bambini, usciti negli anni novanta, venduti in milioni di copie in tutto il mondo, divenuti la favola della buona notte preferita dei bambini di allora.

A Palazzo Vecchio c'è la possibilità di vedere animate due irresistibili avventure del Gruffalò e dei suoi amici, all'interno di una frondosa e coloratissima foresta.

A tutti i partecipanti viene regalata la simpatica maschera di carta del protagonista da colorare.

Per informazioni telefono 3208381863 - 3292054014, email: cinemabagnacavallo@gmail.com, http://cinemabagnacavallo.blogspot.it/.