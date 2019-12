A caccia di stelle con l'astrofisica Daria Dall'Olio

Domenica 5 gennaio, alle ore 10.30, la Casa delle donne di Ravenna ospita il primo appuntamento del 2020 del ciclo "Pioniere - storie di donne che hanno cambiato il mondo".

In questo appuntamento i bambini e le bambine possono incontrare dal vivo Daria Dall'Olio, astrofisica ravennate che da anni lavora in Svezia per uno studio su una stella lontana 7000 anni luce.

Daria Dall’Olio, oltre alle ricerche scientifiche, ha inventato anche “Costellazione manga”, un progetto rivolto a ragazzi e ragazze per divulgare l’astrofisica.