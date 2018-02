Giovedì 8 febbraio all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo torna l’iniziativa A Carnevale ogni libro vale, festa in maschera dedicata allo scambio di libri.

Organizza l’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e i Servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La festa, che si terrà dalle 16.30 alle 18.30, è rivolta a bambini da 0 a 6 anni che potranno partecipare in costume di carnevale, portando i libri che non leggono più e scambiandoli con altri. Nel corso del pomeriggio sono inoltre previsti un laboratorio di maschere e festoni realizzati con la carta, un ballo in maschera e un laboratorio per le mamme che, con l’aiuto delle azdóre dell'Ecomuseo, realizzeranno la piê 'd sët sfój e i turtèl da mangiare tutti insieme per la merenda del giovedì grasso.

A tutti i bambini sarà consegnato un piccolo omaggio.

È gradita la prenotazione.

L’Ecomuseo è in via Ungaretti 1.

Info:

Ecomuseo delle Erbe Palustri

tel. 0545 47122

erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

www.ecomuseoerbepalustri.it