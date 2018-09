A Cervia la nuova edizione della "Festa dello Sport"

Con la sua sesta edizione, torna anche quest’anno, al Centro Sportivo Liberazione di Cervia, la Festa dello Sport. Una due giorni ricca di eventi, musica, spettacoli, incontri, dibattiti all’insegna della cultura sportiva, dello spirito di squadra, delle buone pratiche e di uno stile sano di vita.



Convegno sabato 29 ore 9:30 organizzato da Endas comitato prov di Ravenna dal titolo “Tutte le novità per lo sport dilettantistico alla luce dei chiarimenti della circolare 18/E dell’agenzia delle entrate, relatore avv.Carmen Musuraca studio RMC ,presso Centro Sociale Cervese.



La festa si aprirà sabato 30, alle 14.00, quando fino a sera centinaia di ragazzi e ragazze si misureranno sul campo in diverse discipline con esibizioni non agonistiche. Domenica poi si ricomincerà alle ore 10.00, con la tradizionale sfilata degli iscritti alle 39 associazioni sportive locali, aderenti alla Consulta dello Sport di Cervia, promotrice della manifestazione, col concorso dell’assessorato allo Sport. Il giro di campo si concluderà all’interno del Palazzetto dello Sport. Il sipario di questa edizione calerà alle 19.00, con un caloroso e corale arrivederci al prossimo anno. Sempre all’insegna dell’educazione ad uno stile di vita sano e alla solidarietà, tutti valori estremamente importanti nella formazione dei ragazzi. – sottolinea il Presidente della Consulta dello sport Marco Casetti.