A dieci anni dal debutto torna in scena "Rumore di acque"

Ritorna in scena alla Rocca Brancaleone – nell’ambito del programma del Ravenna Festival – a dieci anni dall’estate in cui ha debuttato, l’intenso poemetto di Marco Martinelli "Rumore di acque", ideato insieme a Ermanna Montanari, in scena Alessandro Renda, nella versione con le musiche dal vivo dei Fratelli Mancuso. Dal 2010 la drammaturgia di Martinelli ha avuto grande risonanza in Italia e all’estero, e domenica 5 luglio alle 21.30 torna in scena.

Al centro del monologo un generale demoniaco in un’isola vulcanica in mezzo al Mediterraneo, una figura non umana che viene attraversata da un popolo di voci e di volti che lo assediano: sono i dispersi in mare, che gridano per essere "ricordati”. Solo su quella fantomatica isola sperduta, il generale è lì per cercare di tenere i conti, per ridurre a un freddo registro di numeri l’ecatombe di quelle migliaia di corpi, annegati in mare nel tentativo di raggiungere l’Europa. Ma i conti non tornano mai e ancora, dopo dieci anni, non possiamo dirci innocenti davanti a quei morti che non devono essere ridotti a un elenco di numeri insignificanti.

