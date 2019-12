A Faenza suonano i Figli dei fiori: e a Capodanno brindisi sotto la torre

Dopo le due serate al Piccadilly di Faenza tra storiche band e giovani band made in Faenza realizzate dall’Associazione di Promozione di Storia della Musica Made in Faenza, arriva la grande serata di Natale dei Figli dei Fiori al Circolo I Fiori, di via di Sopra a Faenza. Domenica 29 dicembre dalle ore 21 saranno presenti ben sette storiche band del territorio faentino: il Sesto Sento guidato da Bruno Ponti, i Pegaso guidati da Roberto Tassinari, i Work in Progress, gli storici Eucaliptus di Gabriele Andrini, i Fantamusica coordinati dal batterista Toma, gli Spartito Mistro e i mitici Cobra.

Una serata dove Pasquale Di Camillo e Giordano Sangiorgi presenteranno insieme gli intenti dell’Associazione di Promozione di Storia della Musica Made in Faenza dagli anni Sessanta ad oggi per farla tornare nelle scuole, in centro storico, nei club, nelle storie della città per arrivare a un grande evento Woodstock Faentino nella prossima estate 2020 grazie alla collaborazione tra Mei, Circolo i Fiori, Casa della Musica, Artistation e tante altre realtà che hanno a cuore la musica della città e del territorio puntando al passaggio generazione tra giovani e storici musicisti della città.

Anche quest’anno per la 25esima edizione torna dalle ore 23 fino alle 1 del 31 dicembre il tradizionale brindisi sotto la Torre dell’Orologio a Mezzanotte per tutti faentini con le note musicali dei giovani delle Onde Radio, una delle band piu’ affermate del territorio della nuova generazione, insieme a spumante e panettone offerto dallo staff del Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Faenza. Le Onde Radio sono una cover band che propone i grandi classici della musica italiana dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, rivisitandoli in chiave originale, divertente e spesso imprevedibile.