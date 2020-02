A Independent Poetry arrivano i versi di Franca Mancinelli

Venerdì 7 febbraio alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza (Sala Dante), Monica Guerra e Rossella Renzi dialogano con l'autrice Franca Mancinelli in occasione di un nuovo appuntamento di Indepedent Poetry.

L'appuntamento, 60esimo della rassegna Independent Poetry, in cui viene presentata l’ultima pubblicazione della poetessa Libretto di transito (Amos Edizioni, 2018), è il primo incontro del 2020 che l'associazione faentina cura per la Biblioteca della città.

La musica sarà a cura del Maestro Roberto Noferini, per la Scuola di Musica Sarti di Faenza.

L'incontro consolida la collaborazione tra l'associazione e la Biblioteca Manfrediana con l’obiettivo di portare in un prestigioso luogo della città il meglio della poesia contemporanea.Il dialogo con la Bibliotecaha già portato sul territorio, lo scorso anno, le poetesse Maria Grazia Calandrone e Giovanna Rosadini, oltre ai numerosi autori protagonisti degli appuntamenti al Bistrò Rossini, al Circolo Prometeo e all'Officina Matteucci. La rassegna Independent Poetry, giunta alla sua quarta edizione, ha ospitato in questi anni oltre un centinaio di autori tra i più rilevanti del panorama letterario italiano.