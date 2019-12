A Lugo Capodanno in Rocca con il live di 'JJ Vianello e gli intoccabili'

Tutto pronto a Lugo per festeggiare il 2020. Martedì 31 dicembre in piazza Martiri, di fronte alla Rocca, come ogni anno si celebrerà l’arrivo dell’anno nuovo con una grande festa aperta a tutti. Dalle 22.30 inizia la serata di festeggiamenti con intrattenimento musicale, vin brulé e panettone per tutti. Quest’anno la musica sarà a cura di “JJ Vianello e Gli Intoccabili”, che ripercorrono i temi della musica italiana, portando dal vivo uno spettacolo in stile “Dolce vita”. Allo scoccare della mezzanotte non mancheranno i fuochi d’artificio che daranno il benvenuto al nuovo anno.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle 22 del 31 dicembre all’una del primo gennaio saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità: in largo Relencini divieto di sosta e di transito nel tratto compreso tra largo del Tricolore/via Risorgimento e piazza Baracca; in corso Matteotti divieto di sosta e di transito nel tratto compreso tra via Pisacane e piazza Baracca. La serata è organizzata dal Comune di Lugo.