A Marina di Ravenna si rinnova la tradizione: "La Befana vien dal mare"

Come di consuetudine, la dolce vecchietta, arriverà anche per questa Epifania a bordo di una barca per donare una calza a tutti i bambini presenti. Appuntamento alle 10 con ritrovo al Bar Timone, dove verrà consegnato il buono per il ritiro della calza. Sarà allestita una pesca e il ricavato servirà per mantenere viva questa divertente iniziativa. Alle 11 la Befana arriverà dal mare. A seguire ci sarà la distribuzione calze e dolci all'interno del Mercato del Pesce Per i più grandi Vin Brulè e Panettone.