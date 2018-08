A Marina si balla “Vamos a la playa" con Johnson Righeira

Grande serata venerdì 10 agosto, al tradizionale appuntamento “Ballo scalza” del Bagno Lucciola a Marina di Ravenna. L’omaggio di questa estate ai grandi della dance anni ’80 prosegue con Johnson Righeira: che assieme al “fratello” Michael diede vita al celebre duo dei Righeira.

Dopo un esordio legato alla collaborazione con gli Skiantos, nel 1982 i Righeira conobbero i Fratelli La Bionda, celebri produttori di dance italiana, con i quali firmarono un contratto sino al 1987. Furono anni di grande successo, con alcuni brani che – oltre a dominare le classifiche dell’epoca – sono rimasti anche nell’immaginario collettivo: “Vamos a la playa", “No tengo dinero” e soprattutto “L'estate sta finendo”, che vinse il Festivalbar nel 1985.

Oltre che per i loro singoli, i Righeira erano apprezzati dal pubblico giovane anche per il modo stravagante di presentarsi; per il loro primo successo furono soliti abbigliarsi con baffi finti alla maniera di Charlie Chaplin. I due cantanti si esibirono anche al Festival di Sanremo 1986 con la canzone “Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore)”.

Tra i molti musicisti con i quali hanno collaborato, anche Luca Orioli degli “Stadio”, Rocco Tanica di “Elio e le storie tese” e più avanti, negli anni ‘ 90, i Montefiori Cocktail.

Anche se da qualche anno il duo si è ufficialmente separato, Johnson Righeira continua a portare in show i brani più famosi di quella brillante stagione: cosa che farà anche domani sera al “Ballo scalza”.

Lo spettacolo di Righeira anticipa di una settimana quello in programma sempre sulla spiaggia del Bagno Lucciola venerdì 17 agosto, quando sarà ospite un altro gruppo di punta della storica disco music: Leroy Gomez dei Santa Esmeralda. Spettacoli che il “Ballo scalza” offre al proprio pubblico grazie alla collaborazione con lo staff di “Disco Diva”, il festival della disco music di Gabicce Monte.

Si può cenare al Bagno Lucciola nel pre-serata, la musica inizia alle 22.30 mentre l’esibizione di Righeira prende il via verso le 23.30.