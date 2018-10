A “Mondovisioni” arriva il momento di "Under the wire"

Continua a Lugo “Mondovisioni”, la rassegna con i documentari che la rivista Internazionale propone al Festival di giornalismo di Ferrara. Protagonista della prossima proiezione sarà la guerra in Siria, vista nel documentario Under the wire di Chris Martin (Regno Unito, 2018, 99’), in programma martedì 16 ottobre. Il 13 febbraio 2012 due giornalisti entrarono nella Siria devastata dalla guerra: la corrispondente di guerra del Sunday Times, Marie Colvin e il fotoreporter Paul Conroy. Il loro obiettivo era documentare la tragedia dei civili intrappolati nella città di Homs.

Il calendario completo della rassegna è disponibile sul sito www.comune.lugo.ra.it. Le proiezioni si tengono nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi”, in piazza Trisi 19; tutte le proiezioni iniziano alle 21 e sono a ingresso gratuito. I documentari presentati sono stati selezionati tra i partecipanti ai maggiori festival mondiali (Tribeca, San Sebastian, Sundance Film Festival), su temi di attualità, diritti umani e libertà di informazione. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.