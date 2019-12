A Natale arriva il “Christmas Mood” di Luca Brighi

Un pranzo di Natale musicale è in programma al Bagno Oasi di Marina di Ravenna. Mercoledì 25 dicembre, ore 12.30, Luca Brighi porta il suo “Christmas Mood”.

La rassegna Christmas Soul presenta lo spettacolo acustico di una voce straordinaria e dotata di grande potenza, che farà immergere gli spettatori nelle sonorità gospel.

Luca Brighi, nato a Recife (Brasile) nel 1986, è diplomato all’Accademia Superiore di Canto di Verona e attualmente propone live con varie formazioni e artisti, tra cui: Mad Fellaz, Francesco Boldini, Francesco Perale, Pierfrancesco Boldini, Me & The Modular Ensemble, The Soul Brothers, Brown Style con Michele Bonivento e Francesco Inverno, più alcune formazioni acustiche.