A Palazzo Milzetti: riti e banchetti di una nobile famiglia

Domenica 1 aprile, come ogni prima domenica del mese si entra gratis a Palazzo Milzetti a Faenza. Apertura 9.30 - 18.30/ ultimo ingresso 18.

Alle ore 15.30 e 16.30 Visita guidata Cibo e feste: riti e banchetti di una nobile famiglia, a cura dei Servizi Educativi del Museo. Fino ad esaurimento posti disponibili. La visita viene replicata lunedì 2 aprile alle 16.30.

Il cibo è parte integrante del patrimonio culturale e dell'immagine del Paese nel mondo, una chiave fondamentale dal punto di vista turistico e il settore agroalimentare rappresenta un'enorme risorsa economica. Per questi motivi, dopo le positive esperienze del 2016 Anno dei Cammini e 2017 Anno dei Borghi, il 2018 è stato proclamato Anno del Cibo Italiano.

Tutto ciò si traduce in una serie di iniziative capaci di promuovere la ricchezza, l'eccellenza e la varietà della tradizione enogastronomica italiana, anche attraverso la costituzione di un Comitato Tecnico di Coordinamento composto, tra gli altri, da Carlo Petrini (fondatore di Slow Food), Oscar Farinetti (Eataly, Fico), Massimo Bottura (Chef), Massimo Montanari (Presidente di Casa Artusi).

Palazzo Milzetti propone, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, una visita guidata a tema dal titolo Cibo e feste: riti

e banchetti di una nobile famiglia. Gli approfondimenti degli aspetti della vita quotidiana legati al cibo partono da testimonianze materiali: gli oggetti e gli arredi delle cucine e dei saloni di rappresentanza hanno tutti una storia da raccontare, così come l'introduzione di nuovi alimenti e nuove prassi alimentari legati al periodo storico. Produzione, consumo e condivisione del cibo sono non solo strettamente legati all'organizzazione familiare, ma diventano anche strumento di costruzione dell'identità sociale. La visita al palazzo, ricco di luoghi in cui si produceva e consumava cibo (le cucine, la sala da pranzo, i numerosi salotti e i saloni di rappresentanza a piano nobile), verrà arricchita dalla lettura di antiche ricette e lunghissimi menù serviti in occasione delle feste.

Le visite guidate sono gratuite, comprese nel biglietto d'ingresso al museo (gratuito nella giornata di Pasqua); fino ad esaurimento posti disponibili.