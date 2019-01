A Palazzo Milzetti una visita "per non dimenticare"

Domenica 27 gennaio, alle ore 16, in occasione della Giornata della Memoria, Palazzo Milzetti a Faenza offrirà ai visitatori una visita guidata dal titolo "Per non dimenticare... per conoscere, per non ripetere. Una storia lunga secoli".

L'evento, prendendo in considerazione il contesto più ampio degli impegni passati, presenti e futuri del museo contro ogni forma di razzismo, xenofobia e crimini d'odio, offrirà l'occasione per una riflessione sull'importanza del ruolo morale e di responsabilità di ogni singolo individuo.

Il percorso proposto ha lo scopo di ispirare le coscienze all'urgenza di un impegno da parte di tutti nella lotta contro l'Antisemitismo e, insieme ad essa, contro ogni forma di discriminazione ed intolleranza.