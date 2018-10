A Ravenna la decima edizione di “Insieme per la Pace: Dialogando”

"Quest’anno la “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”, che viene celebrata il 4 ottobre si colloca in un momento critico della storia dell'Italia, dell'Europa e del Mondo. Se da un lato vediamo emergere sempre più fortemente un forte bisogno di pace, di solidarietà fraterna e di dialogo, nello stesso tempo notiamo come, a questa esigenza, non corrisponda una reale pratica nel mondo". E' quanto si legge in una nota all'interno del progetto “Insieme per la Pace: Dialogando”, promosso da un gruppo di persone, associazioni, movimenti di varia estrazione che da diversi anni si impegna a promuovere anche a Ravenna l’incontro e il dialogo tra persone di diverse convinzioni e tradizioni religiose e culturali all’insegna del reciproco rispetto e tolleranza in un mondo sempre più senza confini.

Il titolo scelto per quest’anno è : “ Ravenna Città Mediterranea, di Pace, di Dialogo e di Solidarietà” con un percorso che inizierà la serata del giovedì 4 ottobre e ci accompagnerà fino al 31 dicembre 2018 nel segno di dialogo interculturale e interreligioso, dell’impegno per la pace e la solidarietà attraverso la cultura, lo sport e l’impegno civico.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 4 ottobre 2018 dal titolo “ Donne e uomini del Dialogo si raccontano” e si terrà presso il seminario Don Minzoni di Ravenna a partire dalle 20.30