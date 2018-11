A Ravenna la prima tappa del Detto Fatto in Tour con Giovanni Ciacci

Parte a Novembre il Tour Ufficiale di “Detto Fatto” con la partecipazione di Giovanni Ciacci. La prima tappa del Tour è a Ravenna sabato 17 novembre presso il Centro Commerciale ESP in Via Marco Bussato, 74 alle ore 16.30.

Una grande occasione per tutti coloro che vogliono incontrare Giovanni Ciacci, personaggio televisivo, costumista, scrittore e speaker radiofonico per ricevere i suoi inimitabili consigli di stile durante la versione live della sua rubrica “Le pagelle di Giò Giò”, ormai un’immancabile appuntamento dei pomeriggi di RAIDUE.

Ogni tappa del Tour prevede due distinti momenti, un primo dedicato al mondo dei tutorial dove verranno coinvolte attività del territorio e un secondo di puro intrattenimento e divertimento, durante il quale Giovanni Ciacci dispenserà i suoi consigli di stile alle clienti che vorranno proporre il proprio look. Non mancherà il meet & greet con Giovanni Ciacci per tutti i suoi fan che vorranno incontrarlo e scattarsi una foto con lui.