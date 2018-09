A Ravenna torna l’occasione della “merenda” al mercato contadino

Giovedì dalle 15.30 alle 19.30, in piazza Resistenza, torna il mercato contadino e, come ogni ultimo del mese, le aziende aderenti proporranno la consueta “merenda” con assaggi di propri prodotti accompagnati da bevande. I mercati contadini presenti sul territorio sono tre: in piazza Resistenza il lunedì e il giovedì, in viale Farini il martedì, in piazza Marinai d’Italia, a Marina di Ravenna, il lunedì.

Con l'occasione si ricordano gli orari di vendita: fino alla fine di ottobre i mercati osserveranno l’orario dalle 15,30 alle 19,30. Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo si svolgeranno invece dalle 14 alle 18.