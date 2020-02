A San Valentino ballerini da tutto il mondo per la maratona 'Teodora Tango Art Pavilion'

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna nel fine settimana di San Valentino "Teodora Tango Art Pavilion", la maratona di tango che attrae a Ravenna ballerini da tutto il mondo: giovedì 13 il primo appuntamento con la Teodora “Love” – pre marathon party, a Palazzo Rasponi dalle Teste. Dalle 22 alle 2 la serata sarà animata dal dj Miguel Angel Moya (organizzatore della Maratona tangoMad di Madrid).

L'evento è promosso dall’associazione sportiva Artemusica Tango in collaborazione con l’assessorato al Turismo ed è alla sua terza edizione. Nelle precedenti edizioni sono stati oltre trecento gli iscritti provenienti da vari paesi che si sono cimentati per quattro giorni nel ballo ma che hanno anche saputo cogliere l’occasione, orientati e guidati, per visitare la città, le sue bellezze artistiche e architettoniche, gustare la sua gastronomia.

La formula per il 2020 è la stessa degli anni precedenti: una maratona di tango come evento non competitivo per ballare e socializzare. Ogni edizione di Teodora è dedicata all'introduzione della scena di tango di una nazione europea. Dopo Belgio e Bulgaria, quest’anno saranno il Portogallo e Lisbona gemellati con Ravenna, con circa trenta persone tra dj, organizzatori e ballerini portoghesi in arrivo in città.

Il programma

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16: Teodora Tango Art Pavilion - III edizione, Artificerie Almagià.

Venerdì 14 febbraio: Teodora on tour - Il tango nella città di Ravenna: interventi-performance (in strada) nei pressi dei principali monumenti della città (17 - 18.30); aperitivo tango al Mercato Coperto (ore 18 – 19).

Lunedì 17 febbraio: Notte iberica: dalle 20.30 lezione di tango - primi passi, gratuita per tutti gli interessati; flash mob al Mercato Coperto (21.15).